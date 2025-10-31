طلاب إعلام الإسكندرية يواجهون زيف السوشيال ميديا بحملات توعوية (صور)

بالصور ـ السيطرة على حريق بشونة قطن في قرية بأسيوط

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

في تجربة عملية تجمع بين الإبداع والمسؤولية المجتمعية، أطلق طلاب كلية الإعلام بجامعة الإسكندرية الأهلية ثلاث حملات توعوية مبتكرة عبر منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام"، تناولت قضايا تمس حياة الشباب اليومية مثل الأمن الرقمي والتأثير النفسي لمواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت المبادرات ضمن الجانب التطبيقي لمادة "إدارة منصات التواصل الاجتماعي"، حيث تولى الطلاب تنفيذها بالكامل من الفكرة وحتى النشر، مروراً بتصميم الشعارات، وإدارة الصفحات، وإنتاج محتوى بصري وتفاعلي يستهدف فئات محددة بطريقة مدروسة.

ركزت الحملة الأولى على الأمن السيبراني ومخاطر الاختراقات الإلكترونية، ورفعت شعارًا لافتًا هو: "لو في شك.. متضغطش كلك"، لتشجيع المستخدمين على التفكير مرتين قبل التفاعل مع الروابط المشبوهة أو الرسائل غير الموثوقة.

أما الحملة الثانية، فناقشت ظاهرة الصورة الزائفة للحياة التي يروج لها بعض المؤثرين على مواقع التواصل، بهدف تعزيز الثقة بالنفس والوعي الذاتي لدى الشباب بعيدًا عن المظاهر المصطنعة والمقارنات السطحية.

وجاءت الحملة الثالثة لتربط بين الإعلام وعلم النفس، عبر تشجيع الشباب على النظر إلى القضايا العامة من زوايا متعددة قبل إصدار الأحكام، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار والتفكير النقدي.

وأكدت إدارة الكلية أن هذه المبادرات تأتي في إطار تدريب الطلاب على إنتاج محتوى توعوي احترافي يسهم في خدمة المجتمع، ويجعل الإعلام أداة فعالة لبناء الوعي وتحصين الأجيال الجديدة من مخاطر الفضاء الرقمي.