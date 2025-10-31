عودة حركة القطارات ببني سويف بعد عطل مفاجئ في قطار ركاب

بني سويف - حمدي سليمان:

عادت حركة القطارات إلى طبيعتها بمحافظة بني سويف، صباح اليوم الجمعة، بعد تعطل القطار رقم 169 "ركاب" أمام مزلقان قرية طنسا التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، بسبب عطل فني مفاجئ في الجرار، ما تسبب في توقف جزئي لحركة القطارات على خط النازل لفترة وجيزة.

وتلقت غرفة عمليات السكة الحديد إخطارًا بتوقف القطار أثناء رحلته، وعلى الفور تم التنسيق مع فرق الصيانة الفنية والدفع بجرار بديل من أقرب محطة لسحب القطار المتعطل وإخلاء السكة، لضمان عودة حركة القطارات في الاتجاهين إلى طبيعتها سريعًا.

وأكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد أن العطل لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، مشيرًا إلى أن الركاب استأنفوا رحلتهم بأمان فور استبدال الجرار، وأن فرق الصيانة تتابع أسباب العطل لمنع تكراره.