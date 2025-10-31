‬محافظ الوادي الجديد: تركيب 4 أبراج اتصالات بطريق الخارجة - أبو طرطور

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، الانتهاء من تركيب 4 أبراج اتصالات جديدة بطريق الخارجة - أبو طرطور، مزودة بخدمة إنترنت فائق السرعة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن تنفيذ هذه الأبراج يأتي في إطار خطة المحافظة لتوفير وتطوير الخدمات الأساسية لدعم مشروع الجذب السكاني بقرية أبو طرطور، وتحسين جودة الاتصالات والإنترنت على الطرق الحيوية.

وأضاف الزملوط أنه جارٍ إعداد دراسة للإعلان عن تخصيص عدد من الوحدات السكنية بالقرية لأبناء المحافظة، إلى جانب الوحدات المخصصة لأبناء بعض المحافظات الأخرى ضمن بروتوكول التعاون المشترك.

ولفت إلى أنه يجري كذلك التنسيق لتركيب 20 برج اتصالات إضافيًا بقرى مركزي بلاط والداخلة، بهدف دعم الطرق السريعة بالشبكات وتغطية المناطق المحرومة بخدمات الاتصالات والإنترنت.