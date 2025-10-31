ضبط 48 ألف لتر سولار مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

ضبطت مباحث التموين بمحافظة السويس، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، سيارة نقل محملة بمواد بترولية دون فواتير أو مستندات تثبت ملكية أو مصدر الشحنة، قبل بيعها في السوق السوداء.

وكان اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، قد وجّه بتكثيف الحملات التموينية على محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع تهريب المواد البترولية المدعمة إلى السوق السوداء.

ووردت معلومات إلى مباحث التموين تفيد بقيام أحد الأشخاص بتهريب كمية من وقود السولار المدعم، وعلى الفور تم إعداد كمين بالتنسيق مع مفتشي التموين، وتم ضبط السيارة على الطريق المؤدي إلى منطقة عيون موسى.

وأفادت المعاينة أن السيارة كانت محمّلة بكمية بلغت 48 ألف لتر من السولار المدعم، دون أن يحمل السائق أي مستندات أو فواتير تفيد ملكية الشحنة أو مصدرها.

جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وأُحيل السائق إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.