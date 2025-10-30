المنيا - جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مساء اليوم الخميس، ميدان النيل بمدينة المنيا بعد الانتهاء من أعمال تطويره الشامل ورفع كفاءته، والذي تزامن مع تركيب شاشة عرض ضخمة لبث حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

شهد الافتتاح، الذي حضره عدد من القيادات التنفيذية وممثلي شركة القناة للسكر المشاركة في التطوير، عروضًا فنية لفرقة الفنون الشعبية وفقرات لطلاب المدارس تحاكي الطقوس الفرعونية، وسط حضور جماهيري كبير.

وأكد المحافظ أن تطوير الميدان يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين المظهر الجمالي للمدن، مشيدًا بالتعاون مع القطاع الخاص لخدمة المجتمع، مضيفًا أن تركيب شاشة العرض يهدف إلى جعل الميادين ساحات حضارية مفتوحة تجمع المواطنين لمتابعة الأحداث الوطنية الكبرى.