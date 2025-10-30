ضبعون رئيسًا لفوه وأبوكيلة لبلطيم في حركة تنقلات بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، قرارين بندب رئيسين جديدين لمدينتي فوه وبلطيم.

تضمن القرار الأول ندب محمد ضبعون، من العاملين بالوحدة المحلية لمركز بيلا، لشغل وظيفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه.

كما نص القرار الثاني على ندب سند أبوكيلة، من العاملين بالوحدة المحلية لمركز دسوق، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، خلفًا للواء عمر الفداوي، الذي تقدم باعتذار عن استكمال مهامه لأسباب خاصة.