5 مصابين في انقلاب سيارة بترعة في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

06:53 م 30/10/2025

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 5 أشخاص من محافظة المنوفية، اليوم الخميس، في انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها في ترعة على طريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعي"، بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تبين من الانتقال والفحص إصابة كل من شيماء فتحي نبوي، 38 عامًا، أخصائي أطفال، وإسراء شوقي محمد، 33 عامًا، ومدحت محمد فتحي السيد، 43 عامًا، ونبيلة عبده هنداوي، 50 عامًا، ممرضة، بكدمات وجروح متفرقة، فيما أصيبت نجاح محمد السيد، 75 عامًا، باشتباه كسر في الجمجمة وجرح متهتك بالقدم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

