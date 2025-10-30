إعلان

مفاجأة على الطريق.. محافظ أسوان يوقف الميكروباصات ويتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

كتب : إيهاب عمران

12:34 م 30/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يوقف الميكروباصات (4)
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يوقف الميكروباصات (5)
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يوقف الميكروباصات (6)
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يوقف الميكروباصات (7)
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يوقف الميكروباصات (2)
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يوقف الميكروباصات (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على إيقاف عدد من سيارات السرفيس (الميكروباص) العاملة على خطوط السير المختلفة خلال جولاته الميدانية، وذلك للاستفسار مباشرة من الركاب حول مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم اعتمادها وتطبيقها عقب تحريك أسعار الوقود، وفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وخلال حديثه مع المواطنين، شدد المحافظ على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات من بعض السائقين لزيادة قيمة التعريفة المقررة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وناشد المحافظ المواطنين أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية من خلال الخط الساخن (114) التابع لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أو عبر رقم الواتس آب (01507675849) الخاص بإدارة المواقف، لتلقي الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة.

ووجّه اللواء إسماعيل كمال إدارات المرور والمواقف والوحدات المحلية بتكثيف الجولات الميدانية على جميع المواقف الداخلية والخارجية، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع إلزامهم بتركيب الملصقات والاستيكرات المدون عليها التعريفة المحددة لكل خط سير بشكل واضح على زجاج السيارات، بما يضمن تعريف المواطنين بحقوقهم ويعزز من مظاهر الانضباط داخل المنظومة المرورية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسوان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة وضبط الأسواق والخدمات، بما يراعي مصلحة المواطن، ويضمن استمرار تقديم خدمة نقل آمنة ومنتظمة بأسعار عادلة ومعلنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ أسوان الميكروباصات التزام السائقين بالتعريفة الدكتور إسماعيل كمال أسوان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن