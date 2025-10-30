ندوة توعوية حول دور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد بجنوب سيناء

نظمت هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، اليوم الخميس، ندوة توعوية بعنوان "دور الهيئة الرقابي في الوقاية من الفساد ومكافحته"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

جاءت الندوة في إطار حرص الدولة على تعزيز قيم النزاهة والشفافية، ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد، بحضور اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والرائد أحمد رضوان، عضو هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من القيادات التنفيذية والعاملين بديوان عام المحافظة والمديريات المختلفة.

وتناولت الندوة مفهوم الفساد وأنواعه وتقسيماته وأسبابه، إلى جانب استعراض الآثار السلبية للممارسات الفاسدة على المجتمع، مثل هروب رؤوس الأموال، والركود الاقتصادي، وظهور الاحتكار.

كما جرى التأكيد على أن الفساد يمثل أحد أبرز العوائق أمام جهود التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما تضمنت الندوة شرحًا تفصيليًا للجهات الرقابية في جمهورية مصر العربية، مقسمة وفقًا للسلـطات الإدارية والمواد الدستورية، مع تسليط الضوء على مهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، ودورها الحيوي في مكافحة الفساد المالي والإداري، والكشف عن أسبابه وجذوره، إلى جانب الصلاحيات الممنوحة لأعضائها لضمان أداء مهامهم بكفاءة وحياد.

وشهدت الفعالية عرض مجموعة من الوسائط المتعددة، والفيديوهات التوعوية التي تناولت نماذج من القضايا التي جرى ضبطها وإدانتُها من قبل الهيئة، بهدف توضيح آليات العمل الرقابي وأهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة المعنية في مواجهة الفساد.

وأكد المشاركون أن مكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن تفعيل دور الرقابة الذاتية داخل المؤسسات وتعزيز ثقافة النزاهة والالتزام الوظيفي هما خط الدفاع الأول لحماية المال العام وصون مقدرات الدولة.