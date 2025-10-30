تداول 16 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

رست 10 سفن تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 16000 طن بضائع و811 شاحنة و180 سيارة، وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1200 راكب.

وأوضح المركز الإعلامي بموانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع و365 شاحنة و121 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع و446 شاحنة و59 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين "Poseidon Express" و"الحرية"، اليوم الخميس، بينما تغادر السفينة "Alcudia Express". وكان الميناء قد استقبل بالأمس السفينة "Alcudia Express"، وغادرته السفينتان "Poseidon Express" و"الحرية".

فيما شهد ميناء نويبع تداول 4100 طن بضائع و287 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: سينا، والحسين، ونيوعقبة، ومن المقرر أن تغادر ميناء بورتوفيق السفينة "Sea Wave" متجهة إلى جدة.