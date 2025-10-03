إعلان

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم على طريق قوص الزراعي

كتب : عبدالرحمن القرشي

10:50 م 03/10/2025

سيارة اسعاف

لقى شاب مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الجمعة، إثر تصادم دراجة نارية بسيارة على الطريق الزراعي السريع بقرية المعري التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع الشاب حسام إسماعيل، 15 عامًا، وإصابة عبده رمضان، 16 عامًا، باشتباه ارتجاج في المخ وكسور متعددة في اليدين والرجلين وسحجات متفرقة بالجسم.

وتبين من الفحص أن الشابين كانا يستقلان دراجة نارية، وأثناء سيرهما على الطريق الزراعي السريع اصطدما بسيارة، مما أدى إلى وفاة الأول في الحال، بينما نُقل الثاني إلى مستشفى قوص المركزي في حالة خطرة لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الحادث.

مصرع شاب حادث تصادم طريق قوص الزراعي

