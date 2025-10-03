السيطرة على حريق منزل بقرية فاو قبلي التابعة لمحافظة قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع داخل منزل بقرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا شمال المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق داخل منزل بقرية فاو قبلي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت في منزل ملك المواطن عنتر البشاري، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

ولم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا أو مصابين، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة مهامها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بفحص أسباب الحريق وملابساته.