بني سويف-حمدي سليمان:

قررت النيابة العامة ببني سويف، تجديد حبس قائد قطار البضائع القادم من أسوان إلى أولاد سيف بالشرقية ويدعى "ظ. ج" ومساعده "ع. م»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية، خروج 7 عربات من القطار عن القضبان في حوش محطة ببا جنوب المحافظة.

جاء ذلك عقب ورود تقارير فنية من هيئة السكك الحديدية وجهاز الـ(CTC) المركزي للتحكم الآلي في حركة القطارات، والتي أكدت أن السبب المباشر للحادث يرجع إلى زيادة سرعة القطار عن الحد المسموح به في منطقة الحادث، حيث خرجت العربات من الثالثة وحتى العاشرة عن القضبان في حوش محطة ببا، ما أدى إلى توقف الخط النازل القادم من أسوان إلى القاهرة، بينما استمرت حركة القطارات على الخط الطالع.

كانت هيئة السكك الحديدية، دفعت بأوناش عملاقة لرفع العربات المنحرفة، وإعادة تسيير الحركة في أسرع وقت ممكن، عقب وقوع الحادث، والذي لم يسفر عن أية إصابات أو خسائر بشرية، ووجهت اعتذارًا رسميًا لجمهور الركاب عن التأخيرات التي شهدتها بعض الرحلات، مشددة على حرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير السلامة في التشغيل حفاظًا على أرواح الركاب.