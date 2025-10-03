قافلة واعظات بأسيوط تستلهم روح أكتوبر وتعزز الانتماء الوطني (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

انطلقت اليوم الجمعة قافلة دعوية نظمتها مديرية أوقاف أسيوط بمشاركة نخبة من الواعظات، في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي الديني وتعزيز القيم الوطنية.

وتناولت اللقاءات التي عقدتها القافلة أهمية الحفاظ على الوطن واستلهام روح نصر أكتوبر المجيد، وترسيخ معاني الانتماء والعمل على خدمة الوطن في مختلف المجالات.

وأكدت الواعظات أن الحفاظ على الأوطان جزء أصيل من العقيدة، مشيرات إلى أن تضحيات أبطال أكتوبر مصدر إلهام للأجيال في التضحية والعطاء، داعيات إلى غرس القيم الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في خدمة الصالح العام.

ويأتي تنظيم القافلة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبرعاية الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وإشراف الشيخ محمد عبد اللطيف، مدير الدعوة والمراكز الثقافية، ومتابعة الشيخ أحمد كمال علي، رئيس قسم الإرشاد الديني ونشر الدعوة.

وفي ختام الفعاليات، شددت الواعظات على أن الحفاظ على الوطن مسؤولية مشتركة، وأن استلهام روح نصر أكتوبر يشكل دافعًا لمزيد من البناء والعطاء، مؤكدات على أهمية استمرار هذه القوافل الدعوية لنشر الوعي الصحيح وتعزيز التكامل في الجهود لخدمة المجتمع وتوحيد الرسالة الوطنية والدينية.