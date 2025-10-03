إعلان

أزمة الشغب تتصاعد.. استبعاد مدير إدارة قليوب ومديرة المدرسة

كتب : مصراوي

02:30 ص 03/10/2025

مدرسة ميت حلفا الثانوية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قرر المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، استبعاد مدير إدارة قليوب التعليمية ومديرة مدرسة ميت حلفا الثانوية ومدرس بالمدرسة، على خلفية وقائع شغب واعتداء شهدتها المدرسة.

جاء القرار بناءً على مذكرة عاجلة من وكيل وزارة التربية والتعليم، أشارت إلى وقوع أحداث شغب وتعدٍ، من بينها اعتداء المدرس المستبعد على زميل له مما أدى لإصابته بنزيف.

ونص القرار على إعفاء يحيى العمراوي مدير الإدارة، وفهيمة أبو العزم مديرة المدرسة، والمدرس مصطفى عبد العظيم، من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تهدف لفرض الانضباط، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة تهدد سلامة الطلاب والمعلمين أو هيبة المؤسسة التعليمية.

شغب مدرسة ميت حلفا استبعاد مدير تعليم قليوب محافظة القليوبية اعتداء مدرس وزارة التربية والتعليم

