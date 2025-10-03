أزمة الشغب تتصاعد.. استبعاد مدير إدارة قليوب ومديرة المدرسة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قرر المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، استبعاد مدير إدارة قليوب التعليمية ومديرة مدرسة ميت حلفا الثانوية ومدرس بالمدرسة، على خلفية وقائع شغب واعتداء شهدتها المدرسة.

جاء القرار بناءً على مذكرة عاجلة من وكيل وزارة التربية والتعليم، أشارت إلى وقوع أحداث شغب وتعدٍ، من بينها اعتداء المدرس المستبعد على زميل له مما أدى لإصابته بنزيف.

ونص القرار على إعفاء يحيى العمراوي مدير الإدارة، وفهيمة أبو العزم مديرة المدرسة، والمدرس مصطفى عبد العظيم، من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تهدف لفرض الانضباط، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة تهدد سلامة الطلاب والمعلمين أو هيبة المؤسسة التعليمية.

