مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار عقار بغيط العنب بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت سيدتان، مساء اليوم الخميس، جراء انهيار الأسقف الداخلية لعقار قديم مكون من طابقين بمنطقة غيط العنب غرب الإسكندرية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث تبين أن العقار بناء قديم وأن أسقفه انهارت بالكامل.

أسفر الحادث عن مصرع طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، وإصابة سيدتين في العقدين الثالث والسادس من العمر، تم نقلهن إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج.

تم نقل جثمان الطفلة المتوفاة إلى مشرحة كوم الدكة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.