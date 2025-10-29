الأقصر - محمد محروس:

هنأ المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، رؤساء المراكز والمدن الذين شملتهم الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية لعام 2025، والتي اعتمدتها اليوم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة بالجهاز التنفيذي ورفع كفاءة منظومة العمل المحلي.

وشملت الحركة تعيين:

- العميد أحمد أنور عيسى الهواري رئيسًا لمركز ومدينة أرمنت.

- الدكتور عبد الخالق حسين مدني رئيسًا لمركز ومدينة البياضية.

- الدكتور علي سيد رضوان رئيسًا لمركز ومدينة إسنا.

وأكد محافظ الأقصر أن الحركة الجديدة تأتي في إطار اختيار عناصر قيادية متميزة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في دعم الكفاءات الشابة وتمكينها داخل منظومة الإدارة المحلية لرفع معدلات الإنجاز والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.

وجرى تجديد الثقة في: الدكتور أحمد حسن رئيس مركز ومدينة الطود، وأحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.