محافظ أسوان ينعى معلمة توفيت أثناء أداء عملها بالمدرسة

كتب : إيهاب عمران

05:56 م 29/10/2025

معلمة توفيت أثناء أداء عملها بالمدرسة

أسوان - إيهاب عمران:

نعى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ببالغ الحزن والأسى، وفاة السيدة إيمان عبد القادر صابر، معلمة مادة اللغة الألمانية بإحدى المدارس الخاصة، والتي وافتها المنية، صباح اليوم، أثناء تأدية رسالتها التربوية داخل المدرسة.

وكانت المعلمة قد سقطت مغشيًا عليها خلال طابور الصباح داخل ساحة المدرسة، وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف ونقلها إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وقدّم محافظ أسوان خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة الكريمة، ولإدارة المدرسة وزملائها وطلابها، مؤكدًا أن الراحلة كانت نموذجًا مشرفًا في الإخلاص والاجتهاد والانضباط والأخلاق الرفيعة.

وأكد محافظ أسوان أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والتعليمية تشاطر أسرة التعليم هذا المصاب الجلل، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

