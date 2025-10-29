"محمد خرج يدور على رزقه رجع بعاهة".. شاب من المنوفية يفقد ذراعه في أول

تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جناح معرض " ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" الذي يقام في قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ على هامش فعاليات أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنكوساي 25".

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي، على لقاء العارضين والعارضات المشاركين في المعرض، مشيدة بجودة المنتجات المعروضة، ومؤكدة أهمية تواجد معرض " ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"في تلك المحافل الدولية، وذلك لتسويق المنتجات الحرفية اليدوية التي تتميز بجودة عالية.

وكانت الدكتورة مايا مرسي قد شاركت في افتتاح فعاليات أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " الإنكوساي"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ.

وشهد الافتتاح حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفيتال دي ريجو، الرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية "الانتوساي" رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، والدكتورة مارجريت كراكر، الأمين العام لمنظمة الانتوساي ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية، وبمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم.

وتسلمت مصر ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات رسمياً خلال الجلسة الافتتاحية رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة " الانتوساي" لمدة ثلاث سنوات قادمة، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل الرقابي المشترك على المستوى الدولي.