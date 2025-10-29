حركة المحليات.. تعيين ونقل 7 قيادات تنفيذية في سوهاج (الأسماء)

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل حركة المحليات والتي شملت تعيين ونقل عدد من رؤساء المدن والأحياء والمراكز بعدد من المحافظات، في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت الحركة تعيين 5 من رؤساء المدن والأحياء بمحافظة سوهاج، ونقل 2 آخرين لمحافظة قنا، هم: على لطفى عثمان رئيس مركز ومدينة المراغة، وتاج جلال سالمان رئيس حى شرق سوهاج، وعلى محمد بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وعامر طه مسعود رئيس مركز ومدينة جهينة، وأحمد إبراهيم جاد عبدالكريم رئيس مركز ومدينة جرجا، وممدوح أحمد عباس رئيس مركز ومدينة فرشوط، وهلال زكي أبو بكر رئيس مركز ومدينة الوقف.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الحركة استهدفت ضخ دماء جديدة بالجهاز التنفيذي، وتحقيق الانضباط في الأداء، ودعم القيادات المتميزة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع المحافظات.