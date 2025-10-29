تحرير 85 محضرا في حملات تموينية بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:



نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، اليوم، سلسلة من الحملات الرقابية على مستوى المحافظة، ما بين مراجعة دقة معايير طلمبات الوقود والمحطات؛ والتدقيق على مستودعات ومنافذ توزيع أسطوانات الغاز ومدى التزامها بالأوزان والأسعار الرسمية المعتمدة، طبقًا لقرار لجنة التسعير بالمحافظة.

و أوضحت الدكتورة سلوى مصطفى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، أن الحملات أسفرت عن تحرير 85 محضرًا تموينيًا متنوعًا على مستوى المراكز.

وتهيب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالسادة المواطنين التعاون والإبلاغ الفوري عن أية تجاوزات أو مخالفات، عبر غرفة عمليات المديرية على الرقم: ٠٩٢٢٩٢٨٩٥٩.

أكدت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية لديها غرفة عمليات تتلقى عليها جميع الشكاوى الواردة من المواطنين، مؤكدًة سرعة الاستجابة على تلك الشكاوى تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء دكتور محمد الزملوط، برفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

وأشارت إلى تكثيف الرقابة على محطات الوقود بمختلف مراكز المحافظة عقب قرار تحريك أسعار الوقود، وأكدت أن مديرية التموين تتخذ جميع التدابير والإجراءات وتحرير المخالفات ضد المخالفين وفقًا لتعليمات وزير التموين بالقرار رقم 175 لسنة 2024.