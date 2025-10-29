استقبل ميناء الإسكندرية 3 سفن سياحية تحمل على متنها 8 آلاف سائح أجنبي من مختلف الجنسيات، خلال أسبوع، ما يعكس المكانة المتزايدة لميناء الإسكندرية كوجهة سياحية عالمية.

ورست السفينة Saga Spirit of Adventure قادمة من ميناء رودس اليوناني في محطة الركاب البحرية تحمل 1465 راكبًا، من بينهم 960 سائحًا، وغادرت عقب زيارة معالم الإسكندرية إلى ميناء فاليتا بمالطا.

ونقلت السفينة Volendam 1909 راكب بينهم 1313 سائحًا قادمين من ميناء هيراكليون اليوناني، إلى ميناء الإسكندرية، أما أكبر السفن الثلاث التي استقبلها الميناء خلال أسبوع هي Norwegian Viva.

وحملت السفينة Norwegian Viva القادمة من ميناء سانتوريني اليوناني 4676 راكبًا من بينهم 3216 سائحًا، وعقب انتهاء جولة الفوج السياحي بالإسكندرية غادرت إلى ميناء ليماسول القبرصي.

كان في استقبال السفن عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ووزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية.

ونظمت هيئة ميناء الإسكندرية استقبالًا حافلًا للسفن الثلاث إلى جانب تقديم هدايا تذكارية للركاب والسائحين، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز تجربة السائحين وترويج السياحة البحرية في الموانئ المصرية.

وأوضح اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه تأمين وصول السفن ومرافقتهم منذ دخول الميناء عبر القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين، مع متابعة دقيقة من برج الإرشاد الراداري لحركة السفن لضمان أعلى درجات السلامة.

وأضاف أنه جرى إنهاء إجراءات وصول السياح بمعرفة الإدارة العامة لحركة الركاب في دقائق معدودة، لبدء برنامج زيارتهم السياحي إلى المعالم السياحية والتاريخية والثقافية في الإسكندرية والقاهرة.

