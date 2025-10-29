المنوفية - أحمد الباهي:



جددت وزارة التنمية المحلية، الثقة في خالد إبراهيم النمر سكرتيرًا مساعدًا لمحافظة المنوفية، ضمن حركة القيادات السنوية التي اعتمدتها الوزيرة الدكتورة منال عوض، والتي شملت عددًا من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات.



وجاءت الحركة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الوزارة على الدفع بالقيادات المتميزة واستبعاد المقصرين، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتضمنت الحركة اعتماد وتسكين 164 قيادة محلية على مستوى الجمهورية، من بينهم عدد من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين في محافظات عدة، أبرزهم:



أحمد محمود حبيب سكرتير عام محافظة الإسكندرية



جيهان عبدالحميد مسعود سكرتير عام القليوبية



إيهاب حسن محمد سكرتير عام شمال سيناء



حازم محمد عزت سكرتير عام بني سويف



مجدي محمد الوصيف سكرتير عام مطروح



كما تقرر ترقية عدد من القيادات للدرجة العالية، من بينهم:



محمد عبدالحميد مرعي سكرتير عام مساعد الجيزة



أسامة رزق منصور سكرتير عام مساعد البحيرة



أحمد محمد جمال الدين سكرتير عام مساعد بني سويف



إيهاب محمد رشاد سكرتير عام مساعد جنوب سيناء



وأكدت وزارة التنمية المحلية، استمرارها في تقييم أداء القيادات المحلية بشكل دوري، ودعم الكفاءات القادرة على تنفيذ توجهات الدولة في التنمية وتحسين الخدمات بالمحافظات.



الحركة تضمنت نقل وتعيين 5 سكرتير عام و10 سكرتير عام مساعد، و134 رئيس مركز ومدينة وحي بالمحافظات وإنهاء خدمة 15 قيادة منهم 11 تم خروجهم من العمل نهائيا وإنهاء خدمتهم واستبعاد 4 من الوظائف القيادية ونقلهم لوظائف إدارية بدواوين عموم عدد من المحافظات.