شاشات عرض عملاقة بالشرقية لنقل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الانتهاء من تجهيز عدد من الميادين والساحات العامة ومراكز وأندية الشباب بنطاق المحافظة بشاشات عرض كبرى لنقل فعاليات البث المباشر لمراسم افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025 على مدار اليوم بما يتيح للمواطنين متابعة الحدث في أجواء احتفالية تعكس الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية

أكد المحافظ، أن الافتتاح يمثل حدثا عالميا يفتخر به كل مصري ويجسد حرص القيادة السياسية على صون الهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني من خلال الثقافة والتاريخ والفن ووجه الأجهزة التنفيذية بتكثيف الجهود لاستكمال التجهيزات اللوجستية ورفع كفاءة الشوارع والميادين المحيطة بمواقع العرض لتليق بالمناسبة التاريخية العظيمة.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم تحديد مواقع شاشات العرض في الشوارع والميادين الرئيسية بعدد من المراكز والمدن والأحياء تشمل حي أول الزقازيق شارع الجلاء أمام ميدان طلعت حرب وحي ثان الزقازيق منطقة فلل الجامعة أمام قصر ثقافة الزقازيق بشارع المحافظة ومركز منيا القمح ميدان المنسي تقاطع شارع سعد زغلول وشارع وجيه أباظة كفر صقر مركز التنمية الشبابية بالمدينة

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد عرسا وطنيا يعكس مكانة مصر وريادتها الحضارية على مستوى العالم ويحمل العديد من الرسائل التي تهدف إلى تحفيز المواطنين على الفخر بالإنجازات الوطنية وتعزيز روح الانتماء وتشجيعهم على المشاركة والتفاعل الإيجابي مع الجهود المبذولة لإبراز الصورة الحضارية لمصر أمام العالم اعتزازا بتاريخها العريق

ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة الفرصة أمام المواطنين في مختلف المحافظات لمتابعة فعاليات هذا الحدث التاريخي العالمي الذي يعيد إحياء ذاكرة الإنسانية ويبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة أمام العالم أجمع.