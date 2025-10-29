وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى الصدر ويحول طاقم تمريض للتحقيق

حملة بيطرية بالمنوفية تضبط 'سلخانة' تذبح عجولًا نافقة وتستخدم أختامًا مزوّرة

قنا-عبدالرحمن القرشي:



أجرى الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، مرورًا ليليًا على مستشفى الصدر بمدينة قنا، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى خلال ساعات الليل المتأخرة.



رافقه خلال الجولة الدكتور خالد عويضة، مدير إدارة المستشفيات، وحضر أثناء المرور الدكتور كمال همام، مدير المستشفى.



وخلال الزيارة، تفقد وكيل الوزارة قسم العناية المركزة، واطلع على حالات المرضى والتقارير الطبية الخاصة بهم، وكذلك البروتوكولات العلاجية المقدمة داخل القسم، كما راجع تواجد الأطقم الطبية والتمريضية ومدى دقة التسجيل والمتابعة لكل حالة.



ورصد وكيل الوزارة بعض الملاحظات الخاصة بعدم الالتزام بتعليمات مكافحة العدوى في عدد من غرف المرضى، وقرر إحالة مشرفة التمريض النوبتجية وثلاثة من طاقم التمريض إلى التحقيق.



كما تفقد قسم الاستقبال للوقوف على مدى سرعة التعامل مع الحالات المترددة وتحويلها للأقسام المختلفة، بالإضافة إلى مراجعة المعمل، حيث تبين وجود أعطال في بعض الأجهزة، ووجه وكيل الوزارة بسرعة توفير بدائل للأجهزة المعطلة ومخاطبة شركة الصيانة لإصلاحها على الفور.



وتابع صادق خلال الجولة القسم الداخلي بالمستشفى، متفقدًا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومدى التزام الفريق الطبي بتقديم الخدمة العلاجية للمرضى.



وأكد وكيل وزارة الصحة في ختام جولته، استمرار الجولات الليلية المفاجئة على المنشآت الصحية بمختلف المراكز، بهدف تعزيز الانضباط والكفاءة في تقديم الخدمة الطبية، مشددًا على أهمية الاستجابة السريعة لاحتياجات المرضى وتوفير بيئة علاجية آمنة تحقق أفضل رعاية صحية للمواطنين.