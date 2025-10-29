كتب- محمد فتحي:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أنه في ضوء استكمال مشروع تطوير محور محمد نجيب، سيتم غلق شارع محمد نجيب من اتجاه شارع ملك حفني بحري المترو حتى شارع جمال عبدالناصر، بطول حوالي ٤٠٠ متر مع إتاحة حارة مرورية بعرض ٣ متر للحركة.

وأضافت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أنه سيتم غلق مداخل ومخارج النفق القائم للبدء في أعمال الجزء القبلي من كوبري محمد نجيب.

وأشارت إلى أنه سيتم غلق شارع ملك حفني قبلى المترو من مدخل النفق القائم ناحية دربالة حتى مدخل النفق ناحية سيدي بشر بكامل العرض وبطول حوالي ٦٤٠ متر للبدء في إنشاء امتداد النفقين.