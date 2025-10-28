بالصور.. ألسنة اللهب تلتهم باخرة سياحية في إسنا جنوب الأقصر

بالأرقام.. حملات تموينية بأسوان تسفر عن 127 محضرًا وإعدام سلع فاسدة (صور)

الأقصر - محمد محروس:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحريق اندلع في باخرة سياحية بنهر النيل، قبالة قرية المطاعنة بمركز إسنا جنوب الأقصر، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة عليه.

وأظهرت الصور المتداولة تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان بكثافة من الباخرة.

وأكدت مصادر أمنية أنه تم إجلاء جميع الركاب بسلام دون وقوع أي إصابات، بينما تستمر التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق، مع تشديد الإجراءات الوقائية لتأمين الملاحة النهرية بالمنطقة.