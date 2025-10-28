إعلان

بالصور.. ألسنة اللهب تلتهم باخرة سياحية في إسنا جنوب الأقصر

كتب : محمد محروس

09:36 م 28/10/2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    ألسنة اللهب تلتهم باخرة سياحية في إسنا جنوب الأقصر (1)
  • عرض 18 صورة
    ألسنة اللهب تلتهم باخرة سياحية في إسنا جنوب الأقصر (4)
  • عرض 18 صورة
    ألسنة اللهب تلتهم باخرة سياحية في إسنا جنوب الأقصر (2)
  • عرض 18 صورة
    ألسنة اللهب تلتهم باخرة سياحية في إسنا جنوب الأقصر (3)
  • عرض 18 صورة
    ألسنة اللهب تلتهم باخرة سياحية في إسنا جنوب الأقصر (7)
  • عرض 18 صورة
    ألسنة اللهب تلتهم باخرة سياحية في إسنا جنوب الأقصر (8)
  • عرض 18 صورة
    ألسنة اللهب تلتهم باخرة سياحية في إسنا جنوب الأقصر (9)
  • عرض 18 صورة
    ألسنة اللهب تلتهم باخرة سياحية في إسنا جنوب الأقصر (10)
  • عرض 18 صورة
    ألسنة اللهب تلتهم باخرة سياحية في إسنا جنوب الأقصر (6)
  • عرض 18 صورة
    ألسنة اللهب تلتهم باخرة سياحية في إسنا جنوب الأقصر (12)
  • عرض 18 صورة
    ألسنة اللهب تلتهم باخرة سياحية في إسنا جنوب الأقصر (13)
  • عرض 18 صورة
    ألسنة اللهب تلتهم باخرة سياحية في إسنا جنوب الأقصر (14)
  • عرض 18 صورة
    ألسنة اللهب تلتهم باخرة سياحية في إسنا جنوب الأقصر (15)
  • عرض 18 صورة
    ألسنة اللهب تلتهم باخرة سياحية في إسنا جنوب الأقصر (17)
  • عرض 18 صورة
    ألسنة اللهب تلتهم باخرة سياحية في إسنا جنوب الأقصر (18)
  • عرض 18 صورة
    ألسنة اللهب تلتهم باخرة سياحية في إسنا جنوب الأقصر (11)
  • عرض 18 صورة
    ألسنة اللهب تلتهم باخرة سياحية في إسنا جنوب الأقصر (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحريق اندلع في باخرة سياحية بنهر النيل، قبالة قرية المطاعنة بمركز إسنا جنوب الأقصر، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة عليه.

وأظهرت الصور المتداولة تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان بكثافة من الباخرة.

وأكدت مصادر أمنية أنه تم إجلاء جميع الركاب بسلام دون وقوع أي إصابات، بينما تستمر التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق، مع تشديد الإجراءات الوقائية لتأمين الملاحة النهرية بالمنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق في باخرة سياحية بنهر النيل ألسنة اللهب تلتهم باخرة سياحية حريق باخرة سياحية في إسنا قوات الحماية المدنية بالأقصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| مصر تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في السودان وتدعو إلى هدنة فورية
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي بدأ هجومه على قطاع غزة