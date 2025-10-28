إعلان

محافظ أسوان يعرض الفرص الاستثمارية في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ بدبي (صور)

كتب : إيهاب عمران

06:55 م 28/10/2025
    محافظ أسوان، بعدد من وفود الدول المشاركة في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ
أسوان - إيهاب عمران:

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بعدد من وفود الدول المشاركة في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ المنعقدة في دبي، لعرض الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة.

خلال اللقاءات، استعرض كمال مقومات أسوان في مجالات الاستثمار السياحي، الصناعي، الزراعي، والخدمي، مشيرًا إلى ما تذخر به المحافظة من ثروات تعدينية ومحجرية وسمكية باحتياطات ضخمة، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة الكهربائية من المحطات المائية والشمسية.

وأكد المحافظ أن أسوان أصبحت "الباب الملكي" على الأسواق الإفريقية بفضل مقوماتها الاقتصادية والثقافية، مدعومة بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الترابط مع إفريقيا عبر شبكات الطرق والموانئ البرية والنهرية.

تجمع القمة عددًا من قادة المدن والمحافظين وممثلي المنظمات الدولية لبحث مستقبل التنمية الحضرية المستدامة.

