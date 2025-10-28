محافظ الأقصر يستقبل وفد المؤتمر الاستشاري للشعب الصيني بمقاطعة سيتشوان

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء ، السيدة تيان شانغلي رئيس المؤتمر الاستشاري السياسى للشعب الصيني لمقاطعة سيتشوان، والوفد المرافق لها من المقاطعة، بالإضافة إلى وفد رجال الأعمال، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين محافظة الأقصر ومقاطعة سيتشوان الصينية.

حضر اللقاء الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، و الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، واللواء عبدالله عاشور سكرتير عام المحافظة، والمهندسة هناء العربى مدير المكتب الفني لمحافظ الاقصر و فاطمة الخضرى مدير البرامج الأجنبية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، رحب محافظ الأقصر بالوفد الصيني، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، مؤكدًا حرص محافظة الأقصر على مد جسور التعاون مع المدن والمقاطعات الصينية، خاصة في مجالات السياحة، الثقافة، والاستثمار، لما تتمتع به الأقصر من مقومات سياحية وأثرية فريدة.

وأشار محافظ الأقصر لزيارته العام الماضي لمقاطعة سيتشوان وتوقيع مذكرة اتفاق للتعاون ما بين البلدين في قطاعات التعليم والسياحة من خلال تبادل الخبرات.

ومن جانبها، أعربت السيدة تيان شانغلي عن سعادتها بزيارة الأقصر، مثمنة الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية السياحية بالمحافظة، ومؤكدة رغبة مقاطعة سيتشوان في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، ولا سيما في مجالات التبادل الثقافي وتنشيط السياحة الصينية إلى الأقصر.

وقدمت "شانغلى" لمحافظة الأقصر منحة تعليمية لعدد ١٠ طلاب للدراسة في الصين، بهدف تعزيز الخبرات لديهم ، كما أضافت أنه قريبا سيتم تفعيل أليات التعاون ما بين ستشوان والأقصر بشكل خاص وما بين الصين بقيادة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية ومصر برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وتناول اللقاء، مناقشة عدد من المقترحات لتعزيز التعاون بين الجانبين، ودراسة إمكانية تنفيذ برامج مشتركة في مجالات التدريب، والاستثمار، وتنظيم الفعاليات الثقافية والسياحية بين الأقصر وسيتشوان، بما يسهم في دعم العلاقات المصرية الصينية على المستويين الشعبي والمحلي.