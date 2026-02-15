المؤبد ومليون جنيه تعويض.. عقوبة سائق توكتوك تعدى على طفلة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور (الدائرة السابعة) اليوم الأحد، بالسجن المؤبد على سائق "توكتوك" (47 عامًا)، مع إلزامه بتعويض مدني قدره مليون وواحد جنيه؛ لإدانته بالتعدي على طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به والدة الطفلة، اتهمت فيه السائق "م.ج" باستغلال توصيل ابنتها من درس تعليمي إلى المنزل، والقيام بالتحرش والتعدي عليها. وبمواجهة المتهم بعد ضبطه، اعترف بارتكاب الواقعة.

واستمعت الهيئة برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، إلى أقوال الطبيب الشرعي ودفاع المجني عليها، قبل أن تصدر حكمها الرادع رغم مطالبة دفاع المتهم بالبراءة.