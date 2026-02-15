إعلان

يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"

كتب : نوران أسامة

04:52 م 15/02/2026

الفنانة يسرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حلت الفنانة يسرا ضيفة على برنامج "عندك وقت مع عبلة" الذي تقدمه الإعلامية عبلة سلامة، وتحدثت خلاله عن كيفية تعاملها مع الانتقادات السلبية التي تتضمن إساءات.

وقالت يسرا: "هناك فرق بين النقد، وبين شخص عايز يشتمك وحد عايز يجرح فيكي، وحد عايز يعمل تريند على حسابك، وفي حد عايز يطلع يتكلم في أي موضوع فيروح جارحك بكلمتين وده مش مسموح".

وأضافت: "وفيه حاجات ممكن تزعل وحاجات بقول هيعرفوا إنه كداب بعد شوية فـ أسكت لإن لما تتكلمي بتدي قيمة أكبر مما يستحق، وفي لجان مدفوعة الأجر عشان يعملوا ده".


يُذكر أن يسرا تشارك في مسلسل "قلب الشمس"، الذي يضم نخبة من النجوم، من بينهم محمد سامي، منة فضالي، إنجي المقدم، ودرة. ويأتي العمل ضمن أحدث إنتاجات "يانجو بلاي" الدرامية الأصلية، بالتعاون مع شركة Forever Drama للمنتجة مها سليم.

وينتمي مسلسل "قلب الشمس" إلى نوعية الأعمال الدرامية الرومانسية، ومن المقرر عرضه حصريًا عبر تطبيق "يانجو بلاي".

اقرأ أيضًا:
بعد اعتراض ندى بسيوني.. كيف ظهر أبطال "الضحايا" على "البوسترات"؟

بفستان أحمر جريء.. نسرين طافش تنشر فيديو من أحدث ظهور لها

إيمي سمير غانم عن حسن الرداد: "بقالنا 9 سنين متجوزين وبخاف من الحسد"

بعد إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية.. تعليق غاضب من حسن الرداد

يسرا عندك وقت مع عبلة عبلة سلامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تحدي تيك توك" يتحول لكارثة.. طفل يصاب بحروق خطيرة
علاقات

"تحدي تيك توك" يتحول لكارثة.. طفل يصاب بحروق خطيرة

يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"
زووم

يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"
لماذا تزداد الكحة ليلا أثناء العواصف الترابية؟.. اعرف السبب
نصائح طبية

لماذا تزداد الكحة ليلا أثناء العواصف الترابية؟.. اعرف السبب
ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
"قتله على 5 جنيهات".. مٌرافعة النيابة في قضية "طفل المهندسين"
حوادث وقضايا

"قتله على 5 جنيهات".. مٌرافعة النيابة في قضية "طفل المهندسين"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق