يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"

حلت الفنانة يسرا ضيفة على برنامج "عندك وقت مع عبلة" الذي تقدمه الإعلامية عبلة سلامة، وتحدثت خلاله عن كيفية تعاملها مع الانتقادات السلبية التي تتضمن إساءات.

وقالت يسرا: "هناك فرق بين النقد، وبين شخص عايز يشتمك وحد عايز يجرح فيكي، وحد عايز يعمل تريند على حسابك، وفي حد عايز يطلع يتكلم في أي موضوع فيروح جارحك بكلمتين وده مش مسموح".

وأضافت: "وفيه حاجات ممكن تزعل وحاجات بقول هيعرفوا إنه كداب بعد شوية فـ أسكت لإن لما تتكلمي بتدي قيمة أكبر مما يستحق، وفي لجان مدفوعة الأجر عشان يعملوا ده".



يُذكر أن يسرا تشارك في مسلسل "قلب الشمس"، الذي يضم نخبة من النجوم، من بينهم محمد سامي، منة فضالي، إنجي المقدم، ودرة. ويأتي العمل ضمن أحدث إنتاجات "يانجو بلاي" الدرامية الأصلية، بالتعاون مع شركة Forever Drama للمنتجة مها سليم.

وينتمي مسلسل "قلب الشمس" إلى نوعية الأعمال الدرامية الرومانسية، ومن المقرر عرضه حصريًا عبر تطبيق "يانجو بلاي".

