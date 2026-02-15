إعلان

دمشق وموسكو تبحثان تعزيز التعاون في النقل واللوجستيات

كتب : مصراوي

07:29 م 15/02/2026

سوريا وروسيا

دمشق/أنقرة - (د ب أ)

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع وزير الدولة الروسي ديمتري زفيريف ونائب وزير النقل الروسي لشؤون التعاون الدولي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل واللوجستيات.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الثاني لوزراء النقل والمواصلات في منظمة التعاون الإسلامي، الذي أُقيم في مدينة إسطنبول غربي تركيا، وفقا لتلفزيون سوريا.

وأوضحت وزارة النقل السورية عبر موقعها الرسمي اليوم الأحد أن الوزير بدر تسلم خلال اللقاء دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر الأول للنقل واللوجستيات المقرر عقده في سان بطرسبرج بروسيا، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1 و3 أبريل 2026.

