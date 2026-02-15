ضعف المياه بالأدوار العليا في 10 قرى بسوهاج فجر الاثنين

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن ضعف ضغط المياه بالأدوار العليا في عدد من قرى مركز المنشاة، لمدة 4 ساعات يوميًا (من الواحدة صباحًا وحتى الخامسة فجرًا) يومي الاثنين والثلاثاء؛ وذلك لإجراء أعمال تطهير وغسيل بمحطة المنشاة السطحية.

وحدد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس الشركة، المناطق المتأثرة في 10 قرى هي: "الكوامل قبلي، أولاد سلامة، هارون، الشيخ علام، جزيرة أولاد حمزة، الرشايدة، الشهداء، أولاد علي، الهماصي، والدويرات".

وأكدت الشركة تشغيل المحطات الارتوازية بكامل طاقتها لتعويض نقص الضخ، مع توفير سيارات مياه نقية مجانية يمكن طلبها عبر الخط الساخن 125 أو واتس آب (01207125125).

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم المائية خلال فترة الأعمال.