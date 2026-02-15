نتنياهو: وقف النار لا يعني أننا لا نفعل ما هو ضروري في غزة

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الدعم الأمريكي وخصوصا من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ساعد تل أبيب على استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وشدد نتنياهو، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، على ضرورة أن تتخلى حركة المقاومة الإسلامية حماس عن سلاحها ونزع السلاح من داخل القطاع، لافتًا إلى أنه لم يعد في غزة أسلحة ثقيلة والمطلوب من المقاومة الفلسطينية تسليم بقية الأسلحة بما فيها البنادق والهاون والقاذفات.

وأضاف نتنياهو: "عندما نقول تجريد حماس من السلاح الثقيل نعني بنادق كلاشنيكوف التي هاجمونا بها في 7 أكتوبر".

وأشار نتنياهو، إلى أنه منح فرصة لخطة ترامب ويتمنى أن يتحقق هدف نزع السلاح بالطريقة السهلة، قائلا: "وجود وقف لإطلاق النار لا يعني أننا لا نفعل ما هو ضروري في غزة".

وأكد نتنياهو، أن قطاع غزة لن يشكل تهديدا لإسرائيل مطلقا مرة أخرى، مشددًا على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تسمح بتكرار ما حدث في السابع من أكتوبر.

وفي وقت سابق من اليوم، شنت الطائرات الإسرائيلية هجومًا على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهد 10 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرون.

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أسفر القصف الإسرائيلي عن استهدف خيام نازحين قرب مفترق الاتصالات غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

وفي السياق ذاته، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة لمبانٍ سكنية في محيط دوار الشيخ زايد شمال مخيم جباليا، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية.