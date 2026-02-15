إعلان

إسرائيل تخطط لإنشاء مطارين على حدود غزة ولبنان

كتب : مصراوي

07:15 م 15/02/2026

الخطوط الإسرائيلية

تل أبيب - (د ب أ)

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على بناء مطار دولي جديد على مشارف غزة، مشيرا إلى أن مطارا آخر قيد الإنشاء في الشمال قرب الحدود اللبنانية.

وتعزز هذه الخطط تأكيدات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المرشح لإعادة انتخابه هذا العام، على قدرة إسرائيل على التخطيط لازدهار اقتصادي بعد أن هدأ القتال مع حماس في قطاع غزة، ومع حزب الله في لبنان، إثر وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية العام الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح نتنياهو، أثناء حديثه للوزراء في تصريحات متلفزة اليوم الأحد عن المطارين المقررين في صقلج ورامات ديفيد، قائلا: "بهذه الطريقة فقط يمكننا تقديم استجابة حقيقية للطلب المتزايد من جانب السائحين والسفر الجوي للملايين من الأشخاص الذين يأتون لزيارة البلاد كل عام".

ويعد مطار بن جوريون، الواقع خارج تل أبيب، البوابة الرئيسية لإسرائيل إلى العالم، حيث استقبل نحو 14.5 مليون مسافر في عام 2024. وهناك مطار ثان، قريب من ميناء إيلات الواقع جنوبي إسرائيل على البحر الأحمر، يستقبل حركة سفر دولية محدودة.

وتعد صقلج منطقة صحراوية ذات تاريخ توراتي، تقع على بعد حوالي 15 كيلومترا (9 أميال) من قطاع غزة.

وتضم رامات ديفيد حاليا موقعا لقاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

