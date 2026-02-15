مكالمة كشفت المأساة.. تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بـ21 طعنة ببورسعيد

في بيت كان يُفترض أن يكون ملاذًا آمنًا، تحوّل الخلاف إلى دم، والصمت إلى صدمة هزت حي الضواحي بأكمله، جريمة قتل مروعة أعادت اسم "مروة داود عبد الغفار" إلى واجهة المشهد، بعدما سقطت داخل مسكنها متأثرة بعشرات الطعنات، في واقعة يتهم فيها زوجها بإنهاء حياتها بدم بارد.

وبين تفاصيل ليلة دامية وشهادات أبناء وجيران، تعود القضية، اليوم الأحد، إلى منصة محكمة جنايات بورسعيد، حيث تترقب المدينة كلمة العدالة في واحدة من أكثر القضايا إيلامًا التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا.

ليلة تحوّلت إلى مأساة

تعود أحداث القضية رقم 7194 لسنة 2025 جنايات قسم الضواحي إلى 17 سبتمبر الماضي. خلافات زوجية، بحسب أوراق التحقيق، تصاعدت داخل الشقة، قبل أن تنفجر في مشهد دموي. الاتهام يواجه الزوج بتوجيه 21 طعنة متفرقة لزوجته، بدأت - وفق التحريات - بطعنة في الرأس، ثم لاحقها من غرفة إلى أخرى، حتى سقطت غارقة في دمائها.

روايات الأهالي تصف لحظات هرعٍ وصراخ، قبل أن يُلمح المتهم وهو يغادر مسرعًا ممسكًا بسكين ملطخة بالدماء، دقائق قليلة قلبت حياة أسرة كاملة، حين صعد الابن الأكبر ليجد والدته جثة هامدة، نُقلت إلى مستشفى الزهور، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها.

- اتصال يكشف الجريمة

في التحقيقات، أكد نجل المجني عليها أنه تلقى اتصالًا من المتهم يُبلغه بالتعدي على والدته، هرع إلى المنزل، استنجد بالجيران، وأُبلغت الشرطة. شقيقة المجني عليها أيدت الرواية، لتبدأ خيوط القضية في التشكل أمام جهات التحقيق.

تخطيط سابق أم لحظة غضب؟

التحريات الأولية أشارت إلى شبهة إعداد مسبق، إذ تم ضبط سكين كبيرة قيل إنها جُهزت قبل الواقعة. كما استمعت جهات التحقيق إلى شهادات جيران تحدثوا عن خلافات متكررة بين الزوجين، وادعاءات بتعاطي المتهم مواد مخدرة، وهي أقوال تخضع للفحص ضمن مجريات الدعوى.

تحرك أمني سريع

فور تلقي البلاغ، شكّلت مديرية أمن بورسعيد فريق بحث جنائي، فُرضت كردونات أمنية بمحيط المنطقة، وتم تتبع خط سير المتهم حتى أُلقي القبض عليه وضُبط السلاح المستخدم. انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، حيث وُجدت آثار دماء في أرجاء الشقة، وأمرت بتشريح الجثمان وبيان الإصابات بدقة، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

وكانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى في الجلسة السابقة للاطلاع على "الفلاشات" المقدمة من هيئة الدفاع وفحص محتواها، على أن تُستكمل المرافعات في جلسة اليوم.

