تداول 14 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 10 سفن تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 14000 طن بضائع و766 شاحنة و127 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع و342 شاحنة و97 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع و424 شاحنة و30 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم الثلاثاء السفينة "GREAT HAN"، بينما تغادر السفينة "Alcudia Express". وكان الميناء استقبل بالأمس السفينة "Alcudia Express"، وغادرت السفينتان "Poseidon Express" و"الحرية".

فيما شهد ميناء نويبع تداول 3100 طن بضائع و210 شاحنات من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: سينا، والحسين، ونيوعقبة، بينما سجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1050 راكبا.