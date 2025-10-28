محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وعواقل وبدو خليج السويس

جنوب سيناء - رضا السيد:



عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لقاءً موسعًا مع مشايخ وعواقل وبدو خليج السويس، بمقر مجلس مدينة أبو رديس، لبحث أوضاع الإسكان والتقنين والتنمية، بحضور القيادات التنفيذية المختصة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.



وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى مطالب ومقترحات الأهالي التي تركزت في عدد من الملفات الحيوية، أبرزها الإسكان، وتقنين الأوضاع، والتجمعات التنموية، وأراضي الشباب، مؤكدًا أن جميع المطالب والمقترحات محل دراسة واهتمام من المحافظة.



كما استعرض المحافظ، ما جرى إنجازه بالفعل من موضوعات وحلول تم التوصل إليها خلال الفترات السابقة، بما يعكس حرص الأجهزة التنفيذية على المتابعة الميدانية، وتنفيذ ما يمكن تنفيذه على أرض الواقع.



وأكد أنه سيجري الرد على بعض الشكاوى والمطالب خلال أسبوع بعد مراجعتها من الجهات المختصة، مشددًا على أن التواصل المباشر مع المواطنين ومشايخ القبائل نهج ثابت يهدف إلى تحقيق العدالة والتنمية المستدامة في مختلف مناطق المحافظة.



وشدد على استمرار عقد اللقاءات الدورية مع الأهالي ومشايخ وعواقل القبائل، وتكليف الأجهزة التنفيذية بمتابعة تنفيذ التوصيات والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الموضوعات المطروحة، بما يحقق الصالح العام، ويعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي.