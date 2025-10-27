أسوان - إيهاب عمران:

يُعد متحف النيل، الذي تغير اسمه مؤخرًا إلى المركز الثقافي الأفريقي، وجهة ثقافية وحضارية وسياحية فريدة في أسوان، تتيح للزوار فرصة استكشاف تاريخ مصر وثقافتها المتنوعة المرتبطة بـ شريان الحياة المصري، نهر النيل.

ويهدف المتحف إلى تعزيز التعاون الثقافي بين دول حوض النيل، من خلال عرض المقتنيات والقصص التي توضح أهمية النهر كحلقة وصل بين الشعوب.



ويضم المتحف وثائق وصورًا نادرة عن تاريخ النيل، ومشاريع الري والسدود، بما في ذلك بناء السد العالي، فضلًا عن مقتنيات ثقافية تشمل أزياء وأدوات الحياة اليومية لسكان دول حوض النيل عبر العصور، ويحتوي على 250 قطعة أثرية.

وأوضحت الدكتورة إيرين فايز، مدير عام المركز الثقافي الأفريقي بأسوان، أن هناك رابطًا مشتركًا بين المتحف المصري الكبير ومتحف النيل، موضحة أن المتحف المصري الكبير، الذي سيتم افتتاحه السبت القادم، يُعد من أهم وأكبر متاحف العالم، ويعرض الآثار المصرية التي قامت على ضفاف النيل والتي خلدت حضارة المصري القديم.



وأشارت إلى أن متحف النيل يركز على النهر وأهمية الحفاظ عليه، ويعرض أهم مشاريع المياه في مصر ودورها في التنمية، وأهم مقتنيات المتحف هو الإله حابي، إله النيل، ورسالته بعدم تلويث النهر أو إيقاف سريانه.

وأضافت المهندسة إيرين أنها تأمل الاستفادة من الرواج السياحي المتوقع للمتحف الكبير في تنظيم برامج متنوعة تشمل جميع المناطق السياحية والأثرية في مختلف محافظات الجمهورية.



