إعلان

حريق يلتهم محتويات مطعم ويخلي سكنى بالعناية بمدينة أسوان

كتب : إيهاب عمران

03:48 م 27/10/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

شبّ، اليوم الإثنين، حريق في مطعم بمنطقة السيل بمدينة أسوان، امتدت ألسنته إلى العمارة السكنية التي يقع بها المطعم.

تلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي عن اندلاع النيران في المطعم وامتدادها إلى العقار.

على الفور، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما التهمت النيران محتويات المطعم بالكامل. ويجري حاليًا حصر الخسائر في شقق العمارة السكنية.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان حريق مطعم منطقة السيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

4 عوامل.. خبراء الذهب يفسرون أسباب تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا
- أول مرة منذ هجوم 7 أكتوبر.. إسرائيل تُنهي حالة الطوارئ في الجنوب
- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة