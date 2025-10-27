حريق يلتهم محتويات مطعم ويخلي سكنى بالعناية بمدينة أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

شبّ، اليوم الإثنين، حريق في مطعم بمنطقة السيل بمدينة أسوان، امتدت ألسنته إلى العمارة السكنية التي يقع بها المطعم.

تلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي عن اندلاع النيران في المطعم وامتدادها إلى العقار.

على الفور، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما التهمت النيران محتويات المطعم بالكامل. ويجري حاليًا حصر الخسائر في شقق العمارة السكنية.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.