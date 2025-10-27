القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لا تزال حالة من القلق والحيرة تخيم على منطقة مساكن إسكو بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بعد اختفاء الطفل سليم محمد عبدالباسط، البالغ من العمر 4 سنوات، في ظروف غامضة، وسط تضارب في روايات الأسرة والجهات الرسمية حول ملابسات الحادث.



البداية تعود عندما أبلغ والد الطفل الأجهزة الأمنية، يفيد بسقوط نجله داخل بلاعة صرف صحي أثناء لهوه بجواره وهو يقوم بإصلاح سيارته أمام منزله، لتنتقل على الفور قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتبدأ عمليات تمشيط مكثفة بمشاركة غواصين ومعدات متخصصة داخل مجرى الصرف لمسافة تجاوزت 70 إلى 80 مترًا، دون العثور على أي أثر للطفل.



وفي تطور جديد، نفى مصدر مسؤول بمحافظة القليوبية، ما تردد عن سقوط الطفل في البالوعة، مؤكدًا أن الفرق الفنية والغواصين قاموا بتمشيط موقع البلاغ بالكامل ومراجعة البالوعات المحيطة بالمنطقة، ولم يتم العثور على الصغير داخل أي منها.



وأوضح المصدر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أعدت مذكرة رسمية أكدت فيها عدم وجود الطفل داخل البالوعة محل الاشتباه، وتم تسليم المذكرة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والتأكد من ملابسات الواقعة.



من جانبها، ما زالت أسرة الطفل تؤكد روايتها بأن سليم سقط بالفعل داخل بلاعة مفتوحة أثناء لهوه، مطالبةً بتكثيف البحث حتى الوصول إليه، فيما تواصل مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف حقيقة اختفاء الطفل وإنهاء حالة الغموض التي سيطرت على الأهالي.