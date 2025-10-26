إعلان

"والله لازم أشلّكم".. أم تعذب طفليها وتربطتهما بالحبال داخل الحمام بطنطا

كتب : مصراوي

02:26 م 26/10/2025

تعذيب اطفال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، القبض على سيدة ظهرت في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تعتدي بعنف على طفليها بعد أن قيدتهما بالحبال داخل حمام شقتها بمدينة طنطا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول الفيديو على موقع "فيسبوك"، والذي أظهر طفلين مقيدين بالحبال يتعرضان للضرب المبرح من والدتهما، التي كانت توجه لهما عبارات قاسية أثناء الاعتداء، قائلة: "ده آخركم، مش عارفين تمشوا على رجلكم من الضرب، والله لازم أشلكم".

وبعد إجراء التحريات بقيادة الرائد أحمد جمعة، رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، تبين أن المتهمة لديها طفلان من زوجها السابق، وأن المقطع المصوَّر يعود إلى نحو ثلاثة أشهر مضت.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت القوات الأمنية من ضبط السيدة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعذيب اطفال طنطا الغربية مواقع التواصل الاجتماعي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

فودافون كاش تضيف ميزة جديدة لتجنب أخطاء إرسال الأموال
جريمة تهز فيصل.. مأساة طفلة نامت بجوار شقيقها المقتول ولم تستيقظ
يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي