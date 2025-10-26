ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، القبض على سيدة ظهرت في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تعتدي بعنف على طفليها بعد أن قيدتهما بالحبال داخل حمام شقتها بمدينة طنطا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول الفيديو على موقع "فيسبوك"، والذي أظهر طفلين مقيدين بالحبال يتعرضان للضرب المبرح من والدتهما، التي كانت توجه لهما عبارات قاسية أثناء الاعتداء، قائلة: "ده آخركم، مش عارفين تمشوا على رجلكم من الضرب، والله لازم أشلكم".

وبعد إجراء التحريات بقيادة الرائد أحمد جمعة، رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، تبين أن المتهمة لديها طفلان من زوجها السابق، وأن المقطع المصوَّر يعود إلى نحو ثلاثة أشهر مضت.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت القوات الأمنية من ضبط السيدة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق في الواقعة.