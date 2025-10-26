دون إصابات.. السيطرة على حريق بمحطة كهرباء في أسيوط- صور

من الفصل إلى "عربة الكبدة".. حكاية مدرس أزهري بالشرقية رفض الفراغ بعد المعاش



أسيوط- محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع في محول كهرباء بعزبة قوماطه التابعة لقرية عرب أبو كريم بمركز ديروط، دون وقوع أي خسائر بشرية.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق في محول كهرباء بالعزبة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء، برفقة ضباط المركز وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث.

وبالفحص والمعاينة، تبين نشوب الحريق في محول الكهرباء الرئيسي بالعزبة، وأسفر عن انقطاع التيار الكهربائي دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

ونجحت القوات في إخماد الحريق بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.