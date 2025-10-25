الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ مشروع تطوير مجمع التمور الحكومي بمدينة الخارجة بتكلفة 23 مليون جنيه، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقهم حنان مجدي نائب المحافظ ووفد من المحافظين، لمجمع التمور بمدينة الخارجة.

اطلع الوفد الوزاري على مراحل التصنيع والإنتاج والتعبئة والتغليف بالمجمع، وما شهدته من أعمال تطوير وتحديث لرفع كفاءة خطوط الإنتاج وجودة المنتجات النهائية بما يلائم متطلبات السوق المحلية والتصديرية. كما شملت الجولة تفقد ثلاجات حفظ التمور وعددها 40 ثلاجة بطاقة استيعابية 1600 طن، إلى جانب خطوط إنتاج جديدة مخصصة لتصنيع الوجبة المدرسية ومنتجات البلح المبتكرة.

وأكد "الزملوط" خلال الجولة أن المحافظة تعمل على تطوير منظومة التصنيع والتشغيل بالمجمع من خلال استيراد معدات وأجهزة حديثة ضمن بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد بقيمة 23 مليون جنيه، بما يسهم في إعادة هيكلة خطوط الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للمنتج النهائي، مشيرًا إلى دراسة توسعة ثلاجات التبريد ليصل عددها إلى 100 ثلاجة، دعمًا للطاقة الاستيعابية ورفع القدرة التنافسية للتمور، وذلك ضمن استراتيجية المحافظة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما تفقد ضيوف المحافظة مشروع الإنتاج الحيواني جنوب مدينة الخارجة، لمتابعة منظومة التشغيل والإدارة ومعدلات التنفيذ.

واستعرض الوزراء والمحافظون مكونات المشروع الذي يُنفذ في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وشركة غرب النيل للاستثمار الزراعي والبنك الأهلي المصري، ويضم 2140 رأس عجل برازيلي شمالي تحت إشراف بيطري متكامل، حيث تهدف المزرعة إلى تنفيذ دورات تسمين تتراوح من 4 إلى 6 أشهر، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشاد الحضور بما تحقق من تقدم ملموس في أعمال التشغيل والإدارة داخل المزرعة، مؤكدين أن المشروع يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص في تنمية الثروة الحيوانية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة.