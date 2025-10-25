جامعة الزقازيق تشارك في معسكر برنامج "مودة" لتعزيز استقرار الأسرة

الشرقية - ياسمين عزت:

شاركت جامعة الزقازيق في فعاليات المعسكر التدريبي لأعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر"، ضمن البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، والذي يستضيفه معهد إعداد القادة خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري.

تأتي المشاركة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والأستاذ الدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وفي إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الاجتماعي، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف راندا فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج "مودة"، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة وعضو اللجنة التنفيذية العليا للبرنامج.

وشهد المعسكر مشاركة 168 طالبًا وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، من بينهم وفد جامعة الزقازيق الذي قدّم نموذجًا مشرفًا من خلال مشاركته الفعالة في أنشطة البرنامج، مما يعكس وعيهم المجتمعي ودورهم في دعم استقرار الأسرة المصرية ونشر القيم الإيجابية داخل المجتمع الجامعي.

ويهدف المعسكر إلى تأهيل الكوادر الطلابية للقيام بدور ريادي في نشر الوعي بقضايا الأسرة، من خلال جلسات تدريبية متنوعة تناولت موضوعات مثل التعريف ببرنامج "مودة"، والأبعاد الاجتماعية والنفسية للعلاقات الأسرية، والجوانب الدينية والطبية المرتبطة بها، إلى جانب تنمية مهارات التخطيط للمبادرات الطلابية والتواصل الفعال.

كما يتضمن البرنامج إعداد مبادرات تطبيقية داخل الجامعات لتعزيز الوعي الأسري، وتشجيع الطلاب على التفاعل مع المنصة الرقمية للبرنامج، على أن تُعرض المقترحات النهائية على اللجنة العليا لبرنامج "مودة" تمهيدًا لتنفيذها خلال العام الدراسي الحالي.

وأكدت جامعة الزقازيق أن مشاركتها في المعسكر تأتي في إطار دعمها المستمر للمبادرات القومية، وحرصها على بناء جيل واعٍ ومثقف يسهم في ترسيخ قيم الأسرة المصرية المستقرة كأساس للتقدم والتنمية.