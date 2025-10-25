تأييد الحكم على مسؤولين باتحاد الكاراتيه في قضية الطفل يوسف (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قررت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم السبت، تأييد الحكم على رئيس لجنة المسابقات ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه بالحبس 3 سنوات، وعرض المتهمة الثالثة، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، على لجنة ثلاثية، في واقعة وفاة لاعب كاراتيه خلال مشاركته في بطولة الجمهورية.

وكانت محكمة جنح سيدي جابر قد أصدرت سابقًا حكمًا بحبس ثلاثة مسؤولين في الاتحاد المصري للكاراتيه لمدة 3 سنوات لكل منهم، مع تغريمهم 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وإلزامهم بدفع 100,001 جنيه تعويضًا مؤقتًا للمدعي بالحق المدني، بسبب الإهمال الذي أدى إلى وفاة الطفل "ي.أ.م".

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحسيب حمدي عبد الحسيب، رئيس المحكمة، وسكرتارية الأستاذ سمير دياب، وأدان كل من: "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات، و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، بالتسبب في الوفاة نتيجة الإهمال ومخالفة القوانين المنظمة للأنشطة الرياضية.

كشفت التحقيقات أن وقائع القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 تعود للفترة من 6 إلى 10 فبراير 2025، خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 18 سنة، حيث تسبب الإخلال الجسيم من المتهمة الأولى بواجبات وظيفتها بعدم توفير طاقم طبي مؤهل وفق قرارات وزارة الشباب والرياضة، في تأخر تقديم الإسعافات العاجلة للمجني عليه، ما أسهم في تدهور حالته ووفاته.

وأوضحت التحقيقات أن الطبيبين المتواجدين بالبطولة وقت الحادثة لم يحصلوا على تراخيص مزاولة مهنة الطب أو العلاج الطبيعي، في مخالفة صريحة للقانونين 415 لسنة 1954 و3 لسنة 1985.

أما المتهم الثاني، مدير البطولة ورئيس لجنة المسابقات، فقد تقاعس عن التأكد من وجود طاقم طبي مرخص، وفشل في اتخاذ التدابير اللازمة عند اكتشاف القصور.

وتبين أيضًا أن المتهم الثالث، رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، أهمل في توفير جهاز الصدمات القلبية (AED) وساهم في التعاقد مع شركة إسعاف غير مرخصة، ما أعاق تقديم الرعاية العاجلة للمجني عليه.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في البلاغ المحرر عقب الحادث، وقررت إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التسبب في الوفاة عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال.