مصرع طفلة سقطت في بلاعة صرف صحي بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

12:14 م 25/10/2025

جثة - أرشيقية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها إثر سقوطها في حفرة صرف صحي بمنزل أسرتها بقرية نزلة القاضي، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا يفيد استقبال مستشفى طهطا العام جثة الطفلة "ر. أ" هامدة.

وأوضحت التحريات أنه أثناء لهو الطفلة بجوار بلاعة صرف صحي "طرنش" بمنزل والدها، سقطت داخلها، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

تمكن الأهالي من انتشال الجثة، ونُقلت إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

سوهاج مصرع طفلة صرف صحي مركز شرطة طهطا شمالي قرية نزلة القاضي

فيديو قد يعجبك:



