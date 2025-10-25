إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أُصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الإقليمي قبل كارتة بلبيس بنحو كيلومترين في الاتجاه المؤدي إلى مدينة العاشر من رمضان.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبيّن من الفحص إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى السعديين بمركز منيا القمح لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.