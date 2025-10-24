إعلان

السيطرة على حريق محدود بمحل تجاري على كورنيش النيل في الأقصر

كتب : محمد محروس

11:53 م 24/10/2025

السيطرة على حريق محدود بمحل تجاري على كورنيش النيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم، من السيطرة على حريق محدود نشب في أحد المحال التجارية بكورنيش النيل دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية تذكر.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة من أحد المحال الواقعة على كورنيش النيل، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران خلال دقائق معدودة ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة.

وتجري الأجهزة الأمنية والمعمل الجنائي الفحص لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

FB_IMG_1761334375477

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحماية المدنية بمحافظة الأقصر حريق محدود بمحل تجاري كورنيش النيل في الأقصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة