السيطرة على حريق محدود بمحل تجاري على كورنيش النيل في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم، من السيطرة على حريق محدود نشب في أحد المحال التجارية بكورنيش النيل دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية تذكر.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة من أحد المحال الواقعة على كورنيش النيل، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران خلال دقائق معدودة ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة.

وتجري الأجهزة الأمنية والمعمل الجنائي الفحص لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.