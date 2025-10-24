أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت لجنة متابعة الانتخابات وتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب بمحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين، وذلك عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون؛ وأكدت اللجنة أن آخر موعد للتنازل عن الترشح هو 25 أكتوبر الجاري، على أن تُنشر القائمة النهائية في الجريدة الرسمية يوم 26 من الشهر ذاته.

ووفقًا للكشوف النهائية، استقر عدد المرشحين على 102 مرشحًا، بعد استبعاد 7 متقدمين لعدم استيفائهم الشروط القانونية اللازمة لخوض الانتخابات.

وكشف مصدر باللجنة أن اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح شهد إقبالًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 109 مرشحًا قبل بدء عمليات الفحص والمراجعة. وأوضح أن القائمة تضم 20 مرشحًا يمثلون عددًا من الأحزاب السياسية، من بينها: مستقبل وطن، الجبهة الوطنية، حماة الوطن، المصري الديمقراطي الاجتماعي، العدل، الإصلاح والتنمية، والأحرار، إلى جانب عدد كبير من المرشحين المستقلين، من بينهم ضباط شرطة وجيش سابقون، ومحامون، وأساتذة جامعات، بالإضافة إلى 6 سيدات.

وأكدت اللجنة أن قرارات الاستبعاد جاءت بعد مراجعة دقيقة لملفات المتقدمين، مشددة على أن جميع الإجراءات تمت وفقًا للقانون، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم إرسال الكشوف النهائية للمرشحين المستوفين للشروط إلى الجهات المعنية، تمهيدًا لتعليقها بمقر محكمة أسيوط الابتدائية.